Караганда по праву носит имя города шахтёров и героев. Здесь родились и жили Алаш-алыптары Алихан Букейхан и Алимхан Ермеков, блистали своим талантом Куляш Байсеитова и Мағауия Хамзин, совершали подвиги во Второй мировой войне Нуркен Абдиров и Казбек Нуржанов. Эта земля всегда была священной и богатой не только людьми, но и недрами. О том, как прошло празднование Дня шахтёра в угольной столице страны, читайте в материале BAQ.KZ.

Сегодня угольная промышленность формирует 2,8% экономики региона и 6,4% от общего объёма производства.

За последние семь месяцев в области добыто 21,6 млн тонн угля, из которых 4,5 млн отправлено в Россию, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан и другие страны. Показатели отрасли стабильно растут: если в прошлом году добыча составила 20,4 млн тонн, то в этом — уже на 5,8% больше. Это результат упорного труда шахтёров, которые каждый день спускаются под землю ради благополучия страны.

Особая благодарность героям угольного фронта прозвучала в их профессиональный праздник. К Дню шахтёра в регионе организовали около 40 мероприятий. Самым масштабным стало грандиозное музыкальное шоу на площади Независимости в Караганде. Вечером 30 августа оно собрало рекордное количество зрителей — более 120 тысяч человек.

Такого масштаба город ещё не видел: концерт превратился в настоящий праздник не только для карагандинцев, но и для всей страны. На сцене выступили известные артисты, среди которых были группа Ирина Кайратовна и певица Зиверт.

Организаторами выступили компания "Qarmet" и местные власти. На сцене прозвучали яркие музыкальные номера, а главными героями вечера стали шахтёры, которых наградили государственными орденами и медалями за их самоотверженный труд. Праздничные торжества продолжаются и сегодня в Шахтинске, Абае и Сарань.

День шахтёра в Караганде стал не только праздником труда, но и символом силы, единства и гордости целого народа.