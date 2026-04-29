Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова

О её смерти сообщил депутат Мажилиса Ермурат Бапи на своей странице в социальной сети.

"Поступило известие о том, что Бахыт Туменова скончалась!... Да упокоит ее душу Всевышний! Она была человеком с твердой, как камень, позицией в понимании свободы… С самого дня создания движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) оставила государственную службу в Павлодарской области и присоединилась к оппозиционному движению", - написал он.

До ухода в общественно-политическую сферу Туменова занимала государственные должности, в том числе была руководителем аппарата акимата Семипалатинской области и начальником областного управления здравоохранения.

С 2001 года и до распада первого Демократический выбор Казахстана в 2003 году она курировала организационное направление движения. В дальнейшем, в 2003–2007 годах, возглавляла аппарат партий «Алга» и «Алга, ДВК», а также входила в состав президиума.

После прекращения партийной деятельности Бахыт Туменова продолжила активную работу в гражданском секторе.

Она основала неправительственную организацию Аман-саулық и на протяжении 19 лет возглавляла её, оставаясь приверженной своей независимой позиции.

"С 2001 года и до распада первого ДВК (в 2003 году) руководила организационным направлением движения. В 2003-2007 годах возглавляла аппарат партии «Алга» и «Алга, ДВК», была членом президиума. В итоге, поскольку регистрацию так и не дали, организация по созданию партии распалась. Однако Бахыт Ниязбековна не отступила от своей независимой и гражданской позиции и создала неправительственную организацию «Аман-саулық». И вплоть до конца своей жизни, на протяжении 19 лет, возглавляла эту НПО! Пусть будет светлой вера этого золотого человека! Ваш светлый образ до последнего вздоха останется в наших сердцах!", - добавил депутат.

Скончался известный народный поэт и писатель Мухтар Шаханов