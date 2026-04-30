Убийство в селе Жибек Жолы: стали известны новые подробности

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил о ходе расследования резонансного преступления, произошедшего в селе Жибек Жолы недалеко от Астаны, сообщает BAQ.KZ.

Сообщалось, что мужчина убил четырёх членов своей семьи.

Журналисты спросили, признан ли невменяемым подозреваемый.

"В настоящее время мы завершаем расследование уголовного дела по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса. Подозреваемый проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Он находится в состоянии реактивного психоза", - сказал Санжар Адилов.

Ранее полиция призвала граждан доверять исключительно официальным источникам.

Напомним, подозреваемый совершил преступление в отношении нескольких родственников. Сообщалось, что подозреваемый ранее был судим, сейчас он взят под стражу. По санкции суда его арестовали на два месяца.