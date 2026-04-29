Рыбакина сократила отставание от Соболенко

Елена Рыбакина сократила отставание от первой ракетки мира Арина Соболенко по итогам турнира WTA 1000 в Мадриде, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.

Казахстанская теннисистка, несмотря на поражение в 1/8 финала, сумела улучшить свои позиции. До начала турнира у Рыбакиной было 8500 очков, а после завершения соревнований - 8555.

Ситуация в рейтинге изменилась во многом из-за неожиданного вылета Соболенко в Мадриде. Белорусская спортсменка, являвшаяся действующей чемпионкой турнира, завершила выступление уже на стадии четвертьфинала, уступив американке Хейли Баптист (32-я ракетка мира) в трёх сетах - 6:2, 2:6, 6:7.

В результате Соболенко не смогла защитить титул и потеряла 785 рейтинговых очков. Если до турнира у неё было 10 895 баллов, то теперь её результат составляет 10 110.

После матча первая ракетка мира признала, что упустила свои шансы:

«Это был тяжелый матч. Мы обе показали хороший уровень, но в третьем сете я упустила свои возможности. Почувствовала, что в некоторые моменты слишком спешила. У меня были шансы, но я их не реализовала, в то время как соперница сыграла очень смело на моих матчболах - это и стало решающим фактором», - заявила Соболенко.

Таким образом, разрыв между первой и второй ракетками мира заметно сократился, а Рыбакина приблизилась к лидеру мирового рейтинга WTA.