Что изменится в Казахстане с 1 мая?

О том, что изменится в жизни казахстанцев с 1 мая, можно узнать из обзора корреспондента BAQ.KZ.

Какие государственные праздники будут в мае?

В мае Казахстан отметит три важных государственных праздника:

• 1 мая (четверг) - День единства народа Казахстана;

• 7 мая (среда) - День защитника Отечества;

• 9 мая (пятница) - День Победы.

Все эти даты являются официальными выходными днями.

Сколько дней будем отдыхать в мае?

В мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе в Казахстане будет 14 выходных дней.

Основные праздничные дни: 1 мая, 7 мая и 9 мая. Поскольку 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на 11 мая (понедельник), поэтому казахстанцы будут отдыхать три дня подряд.

Кроме того, 27 мая (среда) выходным днем станет Курбан айт.

День Победы. Сколько выплатят ветеранам?

К 81-й годовщине Победы ветеранам Второй мировой войны в Казахстане выплатят единовременную помощь.

Размер выплаты составит около 5 млн тенге.

Заканчивается учебный год

В этом году 25 мая выпадает на понедельник. Для школьников Казахстана это последний учебный день.

После этого для учащихся 9-х и 11-х классов начнутся экзамены: 29 мая девятиклассники будут сдавать экзамен по математике. Остальные школьники уйдут на летние каникулы до начала сентября.

Начинается прием документов в первый класс

В Казахстане внесены важные изменения в процесс приема документов в первый класс. Министерство просвещения, изучив опыт прошлых лет, приняло решение перенести сроки приемной кампании с 1 апреля на 27 мая.

Это сделано для того, чтобы отделить прием в первый класс от основного учебного процесса, снизить нагрузку на администрацию школ и не мешать образовательному процессу.

Стартует основное ЕНТ

Прием заявлений на основное ЕНТ проходил с 11 по 25 апреля. Абитуриентам была предоставлена возможность сдать тестирование два раза и участвовать в конкурсе на грант с лучшим результатом.

Само тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля.

Открывается новый рейс

С мая авиакомпания FlyArystan запускает прямые рейсы между Алматы, Астаной и Аланьей.

Из Алматы рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам (с 13 мая по 24 октября).

Из Астаны - по понедельникам и четвергам (с 11 мая по 22 октября).

Вводится запрет на экспорт бензина и дизтоплива

С 21 мая в Казахстане вводится временный запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключения предусмотрены для поставок бензина по утвержденным планам, а также для гуманитарных целей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ограничения будут действовать до 21 ноября и распространятся также на страны ЕАЭС.

Проверят мобильные переводы

По словам вице-министра финансов Ержан Биржанов, налоговые органы завершат проверку данных по мобильным переводам до мая.

Если будут выявлены несоответствия, гражданам в мае направят уведомления о камеральном контроле. Исполнить их необходимо в течение 30 дней.

Проверяться будут только переводы, соответствующие одновременно трем условиям:

• на счет одного физлица поступили деньги от 100 и более человек;

• операции совершались в течение трех месяцев;

• общая сумма переводов превысила 1 млн тенге.

Только при одновременном соблюдении всех трех критериев будет направляться уведомление.

Новые требования для военнослужащих

С 4 мая вступает в силу указ Президента о внесении изменений в устав службы Вооруженных сил Казахстана.

Теперь граждане, поступающие на военную службу по контракту, обязаны в течение 30 дней после принятия на службу передать доходное имущество в доверительное управление.

Исключение составят наличные деньги, облигации, паи открытых и интервальных инвестиционных фондов, акции коммерческих компаний, а также имущество, переданное в аренду.

Новые правила использования фонограммы

Если на концертах и культурных мероприятиях используется фонограмма, зрителей обязаны заранее предупредить об этом.

Организаторы должны указывать такую информацию во внешней рекламе, местах продажи билетов и в СМИ.

На теле- и радиоэфирах предупреждение должно звучать не менее 5 секунд - в начале или в конце эфира. Оно не должно быть тише основной информации и не должно искажаться.