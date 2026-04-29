В Актюбинской области рядом с селом Алимбет обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, передает BAQ.kz.

По информации местных жителей, объект упал в степи утром около 8:30. Очевидцы утверждают, что слышали звук падения, после чего произошёл взрыв. Предположительно, момент инцидента был зафиксирован на видео.

Фрагменты аппарата нашли примерно в 2,5 километра от населённого пункта.

Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт обнаружения объекта и сообщили о начале проверки.

"Указанный объект был обнаружен вне населённого пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.

На месте работают уполномоченные службы, которые выясняют происхождение беспилотника и причины его падения.

Село Алимбет расположено в Каргалинском районе недалеко от границы с Россией, рядом с городом Орск. В населённом пункте проживает около тысячи человек.

Ранее в Атырауской области найдены предметы, напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата. По информации департамента полиции области, по данному факту начата проверка. К работе привлечены уполномоченные службы.