120 баллов не гарантируют грант: что важно знать абитуриентам
При отборе учитываются не только баллы абитуриента, но и количество выделенных грантов, число участников, уровень конкуренции по образовательной программе, а также предусмотренные квоты для отдельных категорий поступающих
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Высокий результат ЕНТ сам по себе не означает автоматического получения образовательного гранта. Итог зависит от конкурсной ситуации по конкретному направлению подготовки.
Как поясняется в сообщении, гранты распределяются на конкурсной основе. При отборе учитываются не только баллы абитуриента, но и количество выделенных грантов, число участников, уровень конкуренции по образовательной программе, а также предусмотренные квоты для отдельных категорий поступающих.
Поэтому абитуриент, набравший 120 баллов, может не пройти на грант по востребованному направлению, если число претендентов значительно превышает количество выделенных мест. В то же время участник с результатом 100 баллов может получить грант по специальности, где конкурс оказался ниже.
При этом пороговый балл лишь дает право участвовать в конкурсе. Фактический проходной балл определяется уже по итогам конкурсного отбора.
Таким образом, при выборе образовательной программы абитуриентам важно учитывать не только собственный результат ЕНТ, но и количество грантов, число претендентов и уровень конкуренции по выбранному направлению.
Грант присуждается по итогам конкурса, а не только за высокий балл ЕНТ.
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