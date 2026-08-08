120 баллов не гарантируют грант: что важно знать абитуриентам

Высокий результат ЕНТ сам по себе не означает автоматического получения образовательного гранта. Итог зависит от конкурсной ситуации по конкретному направлению подготовки.

Как поясняется в сообщении, гранты распределяются на конкурсной основе. При отборе учитываются не только баллы абитуриента, но и количество выделенных грантов, число участников, уровень конкуренции по образовательной программе, а также предусмотренные квоты для отдельных категорий поступающих.

Поэтому абитуриент, набравший 120 баллов, может не пройти на грант по востребованному направлению, если число претендентов значительно превышает количество выделенных мест. В то же время участник с результатом 100 баллов может получить грант по специальности, где конкурс оказался ниже.

При этом пороговый балл лишь дает право участвовать в конкурсе. Фактический проходной балл определяется уже по итогам конкурсного отбора.

Таким образом, при выборе образовательной программы абитуриентам важно учитывать не только собственный результат ЕНТ, но и количество грантов, число претендентов и уровень конкуренции по выбранному направлению.

Грант присуждается по итогам конкурса, а не только за высокий балл ЕНТ.