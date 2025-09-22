120 гидросооружений перейдут на баланс государства до конца года
До конца 2025 года 120 гидротехнических сооружений будут переданы в государственную собственность. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает BAQ.KZ.
В ведомстве уточнили, что акиматы областей разработали дорожные карты по передаче объектов на баланс специализированных организаций, отвечающих за эксплуатацию и управление коммунальными гидротехническими сооружениями.
Согласно планам, в 2026 году на баланс примут еще 245 объектов, а в 2027 году — 465. Кроме того, порядка 1937 сооружений планируется передать из коммунальной собственности в республиканскую.
На сегодня в регионах действуют 16 специализированных организаций, из которых 10 созданы в 2024–2025 годах. В их ведении уже находится 872 объекта, выдано 283 единицы спецтехники, трудоустроены 1197 человек, включая 310 новых работников в текущем году.
"Новые учреждения были открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетісу. Главной задачей специализированных организаций является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, поддержание объектов в надлежащем состоянии и своевременное проведение ремонтных работ", – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
