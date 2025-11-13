В Астане завершился третий Кубок Республики Казахстан по бочча – виду паралимпийского спорта, где важны точность, стратегия и концентрация, передает BAQ.KZ. В этом году турнир собрал рекордные 120 спортсменов с инвалидностью из всех регионов страны и трех городов республиканского значения. С 9 по 13 ноября на площадке спортивного комплекса "Аспан" проходили индивидуальные, парные и командные состязания среди юниоров (11-14 лет) и взрослых (15 лет и старше).

Подготовка к соревнованиям ведется заранее: регионы проводят отборочные турниры, чтобы в столицу приехали лучшие спортсмены. По словам старшего тренера национальной сборной и главного тренера Астаны Дианы Молдахметовой, подготовка к Кубку начинается задолго до его начала.

После включения турнира в единый республиканский календарь регионы проводят отборочные соревнования. Лучшие спортсмены подают заявки, и мы формируем состав участников. От Астаны в этом году выступили 14 человек. В командном зачёте столица заняла второе место, первое заняла Алматы, третье досталось Жамбылской области, — отметила она.

Для Астаны проведения Кубка – это не просто спортивное событие, а возможность показать высокий уровень доступной инфраструктуры для спортсменов с ограниченными возможностями. Спортивный комплекс "Астана" был выбран не случайно: здесь предусмотрены всё, чтобы участники чувствовали себя максимально комфортно и безопасно во время турнира.

По словам тренера, город и федерация тщательно готовят все условия для спортсменов.

Управления спорта города Астаны предоставило нам современный спортивный комплекс, где всем было удобно и комфортно. Мы организовали трансфер от гостиницы до площадки, чтобы участникам не приходилось беспокоиться о логистике. Здесь предусмотрена доступная среда: спортсмены могут самостоятельно передвигаться, выходить на улицу и наслаждаться соревнованием без посторонней помощи, — рассказывает Алия Молдахметова.

Кубок этого года стал самым масшатбным в истории соревнований – появились новые лица и регионы, а уровень конкуренции значительно вырос. Турнир позволил выявить сильнейших спортсменов для национальной сборной и дальнейшего участия в междунардных соревнованиях.

Лучшие спортсмены получают возможность представлять Казахстан на международной арене и набирать рейтинговые очки для участия в стартах высокого уровня, — пояснила главный тренер сборной.

Церемония награждения победителей Кубка Республики Казахстан по бочча прошла 13 ноября в спортивном комплексе "Аспан", отметив вклад каждого участника в развитие спорта в стране.