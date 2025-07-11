Масштабная экологическая проблема, которая уже несколько лет отравляет жизнь жителям Илийского района Алматинской области, вновь оказалась в центре внимания, передает BAQ.KZ.

Сточные воды мегаполиса поступают на устаревшие очистные сооружения в районе, откуда распространяется непереносимый зловонный запах, влияющий на качество жизни около 120 тысяч человек.

Ситуацию на месте проконтролировала депутат Мажилиса Парламента РК Нургул Тау. В рамках поездки в регион она встретилась с жителями населённых пунктов Н. Тлендиева, Караой, Ашыбулак, Жапек батыра, Косозен и М. Туймебаева, которые на протяжении лет страдают от антисанитарии и бездействия властей.

"В прошлом году я пригласила представителей министерств экологии и здравоохранения, акиматов Алматы и Алматинской области в посёлок Тлендиева, где провела выездное совещание. Также провела несколько онлайн-встреч с руководителем РГП "Госэкспертиза" Тимуром Карагойшиным. В результате 2 августа 2024 года было получено положительное заключение госэкспертизы", - рассказала Нургул Тау.

По словам мажилисвумен, в целях решения проблемы планируется реализация восьми проектов, направленных на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений, снижение экологического ущерба и внедрение современных технологий. За реализацию отвечают Управление энергетики и водоснабжения города Алматы и предприятие "Алматы су".

"Я не просто поднимаю этот вопрос - я лично беру его под контроль", - подчеркнула депутат.

Жители надеются, что с парламентским контролем власти наконец перестанут игнорировать зловонную угрозу, и район перестанет быть "канализационным придатком" Алматы.