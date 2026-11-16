Снежные барсы, ледники и 123 памятника: что выяснили учёные о строительстве Almaty Superski

Перед строительством горного курорта Almaty Superski в Алматы учёные исследовали территорию Кок-Жайляу и оценили возможные последствия для природы. Специалисты изучили состояние ледников, места обитания редких животных, запасы воды и угрозу природных катастроф. В ходе исследований обнаружились и ранее не учтённые исторические памятники, передаёт BAQ.KZ.

Результаты представил генеральный директор Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев. Он сообщил, что проект предусматривает создание всесезонного курорта на территории 1025 гектаров. Здесь планируют построить 60 километров горнолыжных трасс и 17 подъёмников, в том числе 11 канатных дорог. Ежедневно курорт сможет принимать до 10 тысяч человек.

По словам Еркинбаева, перед научными институтами поставили задачу не просто оценить возможность строительства, но и выявить все потенциальные риски. При этом территория будущего курорта останется в составе национального парка и сохранит природоохранный статус.

Что будет с редкими животными и растениями

Одно из главных опасений жителей связано с возможным ущербом для экосистемы Кок-Жайляу.

Учёные КазНУ имени аль-Фараби обследовали растительность и нанесли на карту места произрастания редких видов. С учётом полученных данных проект скорректировали, чтобы не затрагивать краснокнижные растения, включая яблоню Сиверса.

Исследователи также установили, что территория уже испытывает значительную нагрузку из-за туристов. На отдельных участках повреждён растительный покров, уплотнилась почва и образовались многочисленные тропы. По словам Еркинбаева, в 2025 году антропогенная нагрузка на национальный парк достигла предельного уровня.

Специалисты Института зоологии отдельно оценили влияние строительства на снежного барса, медведя, марала и горного козла.

Согласно их выводам, основные места обитания снежного барса и сибирского горного козла находятся за пределами непосредственной зоны строительства. Существенного воздействия на среду обитания медведей учёные также не прогнозируют.

Вместе с тем специалисты рекомендовали сохранить зоны покоя животных, восстанавливать лесные участки и улучшать кормовую базу диких копытных.

Как строительство повлияет на ледники и водные ресурсы

Отдельное исследование посвятили состоянию снежного покрова. На основании многолетних наблюдений специалисты оценили вероятность его резкого сокращения в ближайшие 30–40 лет как низкую.

При этом учёные предупредили: продлевать горнолыжный сезон за счёт использования ледников недопустимо. Еркинбаев заявил, что это ограничение будет учтено при реализации проекта.

Для водоснабжения курорта предполагается использовать не более 14% поверхностного стока реки Терисбутак. Весной воду планируют накапливать в специальных водохранилищах, чтобы зимой использовать для искусственного оснежения трасс.

В качестве резервного источника рассматриваются подземные воды. В Kazakh Tourism утверждают, что строительство курорта не должно повлиять на питьевое водоснабжение Алматы.

На Кок-Жайляу обнаружили 123 исторических памятника

Археологические исследования принесли отдельные результаты. Специалисты Института археологии имени Алькея Маргулана выявили 21 объект историко-культурного наследия, включающий 123 отдельных памятника.

Часть находок ранее не числилась в официальных перечнях, некоторые памятники уже подверглись разграблению.

Для их сохранения предусмотрены охранные зоны шириной 40 метров. Строительство и другие работы на этих участках будут запрещены.

Какие риски выявили в горах

Учёные изучили также вероятность селей, оползней и снежных лавин.

В частности, специалисты смоделировали неблагоприятный сценарий, при котором разрушение водохранилищ может привести к образованию селевого потока. Согласно расчётам, он способен достичь расположенной ниже плотины, однако уровень её заполнения не превысит 15%.

Дополнительного внимания потребует состояние горных грунтов, которые отличаются подвижностью. Эти особенности необходимо учитывать при разработке инженерных решений.

Еркинбаев подчеркнул, что результаты научных исследований не являются разрешением на строительство. Проекту ещё предстоит пройти предусмотренные законодательством процедуры, включая экологический контроль.

После открытия Almaty Superski на его территории также планируют создать научный центр с лабораториями для специалистов шести институтов. Они будут наблюдать за состоянием окружающей среды и оценивать влияние туристической инфраструктуры на экосистему.

Таким образом, проведённые исследования определили основные экологические ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании курорта. Окончательные инженерные решения и соблюдение природоохранных требований предстоит обеспечить на следующих этапах реализации проекта.