Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом американский глава государства заявил журналистам перед вылетом из Белого дома на Аляску.

При этом Трамп не уточнил, где и когда могут состояться потенциальные переговоры.

Комментируя также запланированные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, американский лидер отметил, что основное внимание на переговорах будет уделено экономическим вопросам.

В настоящее время подтверждено участие Трампа в специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит 16 ноября в Маниле, а также во встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированной на 19 ноября в Шэньчжэне.