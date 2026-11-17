Трамп не исключил новую встречу с Ким Чен Ыном
Президент США не стал уточнять возможные сроки и место переговоров с лидером КНДР.
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Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом американский глава государства заявил журналистам перед вылетом из Белого дома на Аляску.
При этом Трамп не уточнил, где и когда могут состояться потенциальные переговоры.
Комментируя также запланированные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, американский лидер отметил, что основное внимание на переговорах будет уделено экономическим вопросам.
В настоящее время подтверждено участие Трампа в специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит 16 ноября в Маниле, а также во встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированной на 19 ноября в Шэньчжэне.
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