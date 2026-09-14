12,1 млн тенге составили продажи на ярмарке креативных индустрий Кызылординской области
За два дня ярмарку посетили около 4,9 тысячи человек.
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12–13 сентября в Астане на площадке Qazaq Creative Hub состоялась ярмарка креативных индустрий Кызылординской области в рамках республиканского проекта Creative Aimaq.
Общий объем продаж представленной продукции составил 12,1 млн тенге.
Особый интерес у посетителей вызвали национальные инструменты, ковры и картины. Также гости приобретали ювелирные украшения, национальную одежду, изделия из дерева и кости, а также другую авторскую продукцию.
На ярмарке были представлены товары и разработки по 21 направлению креативных индустрий.
Отдельное внимание было уделено цифровым разработкам Qyzylorda Hub и современным медиа-проектам Кызылординской области.
Одним из центральных событий стала презентация коллекции Syr Style Collection, созданной на базе центра креативных индустрий «Анаға тағзым». В коллекции традиционные этнические мотивы были объединены с современными дизайнерскими решениями.
В рамках ярмарки также прошли мастер-классы по национальным ремеслам, концертные выступления и дефиле.
Гости смогли увидеть уникальные музыкальные инструменты, включая «Алтын домбыра» и «Күміс домбыра», а также исторические и культурные артефакты, связанные с выдающимися представителями региона.
Проведение ярмарки позволило представить творческий потенциал Кызылординской области широкой аудитории, продемонстрировать востребованность продукции местных мастеров и дизайнеров, а также создать дополнительные возможности для продвижения региональных брендов.
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