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  • 12,1 млн тенге составили продажи на ярмарке креативных индустрий Кызылординской области

12,1 млн тенге составили продажи на ярмарке креативных индустрий Кызылординской области

За два дня ярмарку посетили около 4,9 тысячи человек.

14 Сентября 2026, 07:11
АВТОР
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Министерство культуры и информации РК 14 Сентября 2026, 07:11
14 Сентября 2026, 07:11
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Фото: Министерство культуры и информации РК

12–13 сентября в Астане на площадке Qazaq Creative Hub состоялась ярмарка креативных индустрий Кызылординской области в рамках республиканского проекта Creative Aimaq.

Общий объем продаж представленной продукции составил 12,1 млн тенге.

Особый интерес у посетителей вызвали национальные инструменты, ковры и картины. Также гости приобретали ювелирные украшения, национальную одежду, изделия из дерева и кости, а также другую авторскую продукцию. 

На ярмарке были представлены товары и разработки по 21 направлению креативных индустрий.

Отдельное внимание было уделено цифровым разработкам Qyzylorda Hub и современным медиа-проектам Кызылординской области.

Одним из центральных событий стала презентация коллекции Syr Style Collection, созданной на базе центра креативных индустрий «Анаға тағзым». В коллекции традиционные этнические мотивы были объединены с современными дизайнерскими решениями.

В рамках ярмарки также прошли мастер-классы по национальным ремеслам, концертные выступления и дефиле.

Гости смогли увидеть уникальные музыкальные инструменты, включая «Алтын домбыра» и «Күміс домбыра», а также исторические и культурные артефакты, связанные с выдающимися представителями региона.

Проведение ярмарки позволило представить творческий потенциал Кызылординской области широкой аудитории, продемонстрировать востребованность продукции местных мастеров и дизайнеров, а также создать дополнительные возможности для продвижения региональных брендов.

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