Дональд Трамп поздравил Токаева с предстоящим 35-летием Независимости Казахстана

Акорда опубликовала поздравление Президента США Дональда Трампа в преддверии 35-летия Независимости Казахстана.

Уважаемый господин Президент!

В преддверии празднования 35-й годовщины независимости Казахстана направляю Вам наилучшие пожелания по случаю этого знаменательного события.

В Астане и во всех уголках страны миллионы казахстанцев будут с гордостью чествовать богатую культуру, историческое наследие и уникальную красоту, которые бережно сохраняются и приумножаются с момента провозглашения республикой Независимости в 1991 году.

Я высоко ценю Расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между Вами и мной в период моих обоих президентских сроков.

Народу Казахстана посчастливилось иметь в Вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этой важной вехи.