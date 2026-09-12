Дональд Трамп поздравил Токаева с предстоящим 35-летием Независимости Казахстана
Народу Казахстана посчастливилось иметь в Вашем лице сильного и решительного лидера, отметил президент США.
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Акорда опубликовала поздравление Президента США Дональда Трампа в преддверии 35-летия Независимости Казахстана.
Уважаемый господин Президент!
В преддверии празднования 35-й годовщины независимости Казахстана направляю Вам наилучшие пожелания по случаю этого знаменательного события.
В Астане и во всех уголках страны миллионы казахстанцев будут с гордостью чествовать богатую культуру, историческое наследие и уникальную красоту, которые бережно сохраняются и приумножаются с момента провозглашения республикой Независимости в 1991 году.
Я высоко ценю Расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между Вами и мной в период моих обоих президентских сроков.
Народу Казахстана посчастливилось иметь в Вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этой важной вехи.
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