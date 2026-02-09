В январе 2026 года государственные инспекторы по карантину растений Комитета госинспекции в АПК МСХ РК выявили 121 нарушение законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана из стран Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля был пресечён ввоз продукции, не соответствующей установленным требованиям. Основными причинами нарушений стали отсутствие фитосанитарных сертификатов, несоответствие документов, отсутствие маркировки и непредоставление продукции на вторичный досмотр.

В частности, зафиксированы 85 фактов непредоставления продукции на вторичный досмотр, 11 нарушений фитосанитарных требований, а также случаи несоответствия сертификатов, отсутствия маркировки и выявления карантинных объектов.

По итогам проверок лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 400 Кодекса РК об административных правонарушениях.