121 нарушение за месяц: опасную продукцию пытались ввезти в Казахстан из ЕАЭС
В январе 2026 года государственные инспекторы по карантину растений Комитета госинспекции в АПК МСХ РК выявили 121 нарушение законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана из стран Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля был пресечён ввоз продукции, не соответствующей установленным требованиям. Основными причинами нарушений стали отсутствие фитосанитарных сертификатов, несоответствие документов, отсутствие маркировки и непредоставление продукции на вторичный досмотр.
В частности, зафиксированы 85 фактов непредоставления продукции на вторичный досмотр, 11 нарушений фитосанитарных требований, а также случаи несоответствия сертификатов, отсутствия маркировки и выявления карантинных объектов.
По итогам проверок лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 400 Кодекса РК об административных правонарушениях.
