125 вокзалов на ремонте: пассажиров предупреждают о неудобствах
Комиссии КТЖ выявили нарушения на вокзалах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КТЖ реализует программу масштабной модернизации вокзальной инфраструктуры. В данный момент ремонтные работы ведутся сразу на 125 вокзалах страны, передает BAQ.KZ.
По поручению руководства компании были созданы выездные комиссии, которые с 25 августа по 1 сентября проверили готовность объектов к предстоящему отопительному сезону.
Особое внимание уделялось состоянию временных зданий, их соответствию требованиям по площади и оснащению, а также функционированию систем отопления, освещения и информационных сервисов. Проверялись условия для пассажиров, безопасность, организация рабочих мест кассиров, справочных и дежурных по вокзалу.
По итогам проверок подрядным организациям и ответственным службам даны поручения оперативно устранить выявленные недостатки. Результаты доведены до местных исполнительных органов, которые также обязались проконтролировать качество и сроки работ.
В КТЖ отметили, что на время ремонта возможны определённые неудобства для пассажиров, однако модернизация позволит значительно повысить уровень сервиса. Повторные проверки комиссий запланированы на середину сентября.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе