КТЖ реализует программу масштабной модернизации вокзальной инфраструктуры. В данный момент ремонтные работы ведутся сразу на 125 вокзалах страны, передает BAQ.KZ.

По поручению руководства компании были созданы выездные комиссии, которые с 25 августа по 1 сентября проверили готовность объектов к предстоящему отопительному сезону.

Особое внимание уделялось состоянию временных зданий, их соответствию требованиям по площади и оснащению, а также функционированию систем отопления, освещения и информационных сервисов. Проверялись условия для пассажиров, безопасность, организация рабочих мест кассиров, справочных и дежурных по вокзалу.

По итогам проверок подрядным организациям и ответственным службам даны поручения оперативно устранить выявленные недостатки. Результаты доведены до местных исполнительных органов, которые также обязались проконтролировать качество и сроки работ.

В КТЖ отметили, что на время ремонта возможны определённые неудобства для пассажиров, однако модернизация позволит значительно повысить уровень сервиса. Повторные проверки комиссий запланированы на середину сентября.