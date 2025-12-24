  • 24 Декабря, 09:57

Добровольный пожарный пост открылся в селе Алмалы области Жетысу

Фото: МЧС РК

В селе Алмалы Каратальского района области Жетысу в рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары", направленной на развитие и укрепление системы гражданской защиты в сельской местности, прошло торжественное открытие добровольного пожарного поста, передаёт BAQ.KZ

Данный объект стал первым пожарным постом в области Жетысу, реализованным в рамках указанной программы. В торжественном мероприятии принимали участие представители местных исполнительных органов и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу.

