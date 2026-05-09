Какие банки предлагают самые высокие ставки по вкладам

В Казахстане существует несколько видов банковских вкладов, однако самыми доходными остаются сберегательные депозиты, передает BAQ.kz.

По данным Ranking, такой формат чаще выбирают для накопления денег на крупные покупки или долгосрочные цели.

Главное преимущество сберегательного вклада – высокая доходность. Однако взамен банки устанавливают более строгие условия: снять деньги досрочно можно только через 30 календарных дней после подачи заявления.

Для банков такой формат удобен тем, что сроки хранения средств становятся более предсказуемыми. Благодаря этому финансовые организации готовы предлагать клиентам более высокие ставки по сравнению с обычными депозитами. Особенно выгодными считаются вклады без возможности пополнения.

Сейчас среди крупнейших банков Казахстана такие депозиты предлагают 7 из 10 ведущих БВУ: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Bereke Bank, Евразийский Банк, Bank RBK и Alatau City Bank.

Если рассматривать вклады сроком на 6 месяцев, самые высокие ставки предлагает Евразийский Банк. По продукту «TURBO Deposit Накопительный» годовая эффективная ставка составляет от 20,5% до 20,52% для новых вкладов при сумме от 10 млн тенге. Для вкладов от 1 тысячи тенге ставка составляет от 20% до 20,01%.

Следом идут Bank RBK с депозитом SAFE и Freedom Bank с депозитом «Капитал». Оба банка предлагают ставку на уровне 20% годовых. При этом минимальная сумма открытия различается: в Bank RBK — от 15 тысяч тенге, во Freedom Bank — от 500 тысяч тенге.

Среди депозитов сроком на 12 месяцев лидером по доходности также остаётся Евразийский Банк. По продукту «TURBO Deposit Накопительный» банк предлагает ГЭСВ на уровне 20,5% при минимальной сумме вклада от 1 тысячи тенге. Вероятно, столь высокая ставка связана с временной акцией банка.

На втором месте находится Freedom Bank с депозитом «Капитал» и ставкой 16,87%, на третьем — Bank RBK с депозитом SAFE и ставкой 15,8%.

По итогам первого квартала 2026 года объём вкладов физических лиц в казахстанских банках достиг 28,2 трлн тенге. Это на 16,5% больше, чем год назад, в 2,4 раза больше показателя пятилетней давности и более чем в четыре раза превышает уровень десятилетней давности.

Рост объёмов вкладов показывает, что казахстанцы продолжают активно использовать банковские депозиты как один из самых надёжных способов сохранить и приумножить свои сбережения.