126 молодых казахстанцев объединят в новое движение при Қазақстан Халық Кеңесі

В Казахстане может появиться молодежное движение при Қазақстан Халық Кеңесі. В него планируют включить 126 молодых людей со всей страны, которые будут не просто обсуждать государственные инициативы, а продвигать собственные проекты – от трудоустройства сверстников до цифровизации сел и борьбы с коррупцией.

Идею представили на Республиканском молодежном лагере «Ұлттың жаңа болмысы: жастар және азаматтық жауапкершілік», который прошел в Петропавловске с участием председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова.

Главной темой встречи стали президентские реформы и роль молодого поколения в их реализации. По словам Кошанова, страна вступила в новый этап развития после принятия Новой Конституции, а молодежь должна стать одним из главных участников происходящих преобразований.

Он подчеркнул, что современный патриотизм – это не только любовь к родной стране, но и стремление получать знания, осваивать передовые технологии, честно трудиться и приносить конкретную пользу обществу.

В качестве примера возможностей, которые открываются перед молодыми казахстанцами, Кошанов привел образовательные достижения страны. За последние годы было выделено более 650 тысяч грантов, стипендии студентов увеличились в 2,5 раза, а докторантов – более чем в три раза. Кроме того, введено 267 студенческих общежитий.

Отдельно он упомянул совместную программу Kozybayev University и Университета Аризоны. В июле этого года первые 30 выпускников получили дипломы обоих вузов. Один из них, Амир Агзамов, был признан американским университетом лучшим выпускником года.

Однако центральным итогом молодежного лагеря стала инициатива по созданию движения «Халық Кеңесі». Предполагается, что на первом этапе в него войдут 126 молодых людей из всех регионов Казахстана – по числу членов самого Совета.

Причем взаимодействие предполагается выстроить по принципу обратного наставничества: каждый член Қазақстан Халық Кеңесі получит молодого напарника. Такой формат должен помочь наладить постоянную связь между поколениями и дать молодежи возможность напрямую влиять на общественные процессы.

Среди приоритетных задач движения — поддержка молодых людей, которые не учатся и не работают (категория NEET), содействие профессиональному обучению и трудоустройству. В частности, предлагается распространить на регионы проект JOLTAP, который уже работает в Астане.

Не менее важными направлениями станут развитие цифровых навыков, антикоррупционное воспитание, волонтерство, экологические инициативы и профилактика наркомании, игромании и интернет-мошенничества. Также планируется привлекать талантливых школьников к IT-проектам, в том числе через наставничество выпускников Tomorrow School над сельскими цифровыми центрами.

Ерлан Кошанов поддержал инициативу, но подчеркнул, что новое объединение не должно превращаться в очередную площадку для встреч и громких выступлений. По его словам, приоритетом должны стать реальные проекты и ощутимые результаты.

«Молодежная политика должна строиться не для молодежи, а вместе с молодежью», — напомнил он позицию Главы государства.

Возможности для реализации таких инициатив участники поездки увидели и на практике. В Северо-Казахстанской области членам Қазақстан Халық Кеңесі представили цифровые проекты в рамках выставки Digital Aimaq. Сегодня в регионе открыто 14 IT-центров на районном и сельском уровнях.

В частности, в селе Смирново жителей обучают работе с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, в том числе для решения повседневных задач и получения дополнительного заработка.

Помимо молодежного лагеря, делегация встретилась с представителями общественности и этнокультурных объединений региона, посетила научно-образовательные объекты, «Мағжан орталығы» и памятник «Ботай».

Отдельное значение новой инициативе придает тот факт, что Қазақстан Халық Кеңесі наделен правом законодательной инициативы. Это означает, что наиболее значимые предложения молодых участников в перспективе могут получить экспертную оценку и стать основой для законопроектов.

Иными словами, речь идет о попытке перевести молодежную активность из формата обсуждений в практическую плоскость – с возможностью влиять не только на общественную жизнь, но и на законодательные решения.