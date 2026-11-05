«Буду приезжать каждую неделю»: стройке вокзала Семея дали месяц

Пока страна готовится к Году Всенародной большой стройки, реконструкция вокзала в Семее отстает от обещаний подрядчика. Аким области Абай Берик Уали дал строителям месяц и пообещал лично приезжать на объект каждую неделю.

В Послании народу Казахстана Президент объявил следующий год Годом Всенародной большой стройки и назвал вокзалы среди объектов, которые предстоит строить и ремонтировать по всей стране. Глава государства отдельно предупредил, что за сроками будут следить строго.

«Ход всего этого строительства будет взят на жесткий контроль», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

На вокзале Семея этот контроль уже ощутил подрядчик. Неделю назад аким раскритиковал низкие темпы работ и дал конкретные поручения, а сегодня снова приехал проверить, как их выполняют.

Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, наружная и внутренняя отделка, монтируют отопление и вентиляцию, обновляют перрон. Строители начали укладывать напольное покрытие, установленные эскалаторы прошли техническую проверку.

На объекте ввели работу в две смены. В подрядной организации говорят, что строительно-монтажные работы закончат в начале декабря.

Такой срок главу региона не устроил. Берик Уали напомнил подрядчику, что вокзал строится по поручению Главы государства, и потребовал ускориться.

«Модернизация железнодорожных вокзалов проводится по прямому поручению Главы государства. Ход строительных работ находится на личном контроле Премьер-министра. Там, где нет должного контроля и надзора, не будет ни качества, ни результата. Когда мы заключали с вами договор, вы давали совершенно другие обещания. Теперь заверяете, что успеете завершить работы к началу декабря. Необходимо закончить всё в течение месяца. Я буду приезжать сюда каждую неделю и лично контролировать ход строительства. Ускорьте темпы работ», – подчеркнул Берик Уали.

Аким поручил вывести на объект достаточно рабочих и ежедневно контролировать ход строительства.

Сроки по этому вокзалу аким обсуждал еще весной. В мае, когда строители занимались кровлей и внутренними перегородками, а на площадке работали 32 человека, Берик Уали просил закончить работы раньше графика.

«Вокзалы, которые модернизируются в области, находятся на личном контроле Президента. Поэтому работы необходимо завершить досрочно - до наступления холодов. Не нужно затягивать до конца года, ссылаясь на график. Люди не должны мерзнуть на улице», – заявлял тогда аким области.

Холода в Семей уже пришли, а вокзал все еще в лесах.

Сроки по этому вокзалу аким обсуждал еще весной. 19 мая BAQ.KZ писал, что строители занимались кровлей и внутренними перегородками, на площадке работали 32 человека, а завершить реконструкцию планировали до конца 2026 года. Уже тогда Берик Уали просил закончить работы раньше графика.

«Вокзалы, которые модернизируются в области, находятся на личном контроле Президента. Поэтому работы необходимо завершить досрочно - до наступления холодов. Не нужно затягивать до конца года, ссылаясь на график. Люди не должны мерзнуть на улице», – заявлял тогда аким области.

Вокзал Семея построили в 1915 году. Предварительная стоимость реконструкции составляет 5,7 млрд теңге, после нее площадь здания вырастет с 3 до 4,7 тыс. кв. м. В проект входит реконструкция пешеходного моста и железнодорожных путей, а пассажиров на время ремонта обслуживают во временной зоне ожидания рядом с вокзалом.

Всего в области Абай обновляют 10 вокзалов. Помимо Семея, в списке Аягоз, Шар, Актогай, Жаланашколь, Дегелен, Ушбиик, Жарма, Белагаш и станция Ауыл.