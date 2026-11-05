Банки расскажут всё налоговикам: чиновники, кандидаты и их супруги под контролем

Министерство финансов переписало формы, по которым банки отчитываются перед органами госдоходов о деньгах клиентов. Из приказа видно, о ком банк расскажет налоговикам по первому запросу и в каких случаях те увидят не только итоговые обороты, а каждый платеж.

Приказ министра финансов № 718 подписан 23 октября 2026 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 октября. Он обновляет прошлогодний приказ № 698 о сведениях, которые банки передают налоговым органам.

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Список из 14 пунктов

Форма о счетах и движении денег расписывает, по кому налоговики могут получить сведения. Первыми в списке идут проверяемые компании и граждане, включая ИП и частнопрактикующих.

Дальше идут те, кто обязан сдавать декларации об активах и доходах, компании и предприниматели на стадии ликвидации, а заодно числящиеся в реестре бездействующих.

Отдельно названы кандидаты в Президенты, депутаты Курултая и маслихатов, члены органов местного самоуправления. Счета их супругов тоже попадают в поле зрения.

Такое же правило касается госслужащих на время полномочий и кандидатов на государственные должности. Супруги здесь тоже в списке.

Завершают перечень условно-досрочно освобожденные, организаторы азартных игр и пари, продавцы в электронной торговле и лица, по которым сверяют электронные счета-фактуры.

Банк отвечает на запрос органа госдоходов в течение 10 рабочих дней.

Обороты или каждый перевод

В большинстве случаев налоговики получают общую картину. Номера счетов, остатки на начало и конец периода, суммы всех поступлений и всех расходов.

Подробная выписка нужна в двух случаях. Банк готовит ее при налоговой проверке и по гражданам, обязанным подать декларацию о доходах и имуществе по подпункту 6 пункта 1 статьи 417 Налогового кодекса.

Тогда в документ попадает каждый платеж с датой, суммой, отправителем или получателем, реквизитами его банка и назначением. Если платили картой, вместо ИИН указывают код авторизации, а номер карты показывают не полностью.

Кредиты декларантов под лупой

По тем, кто сдает декларации об активах и доходах, банки могут передать и сведения о займах. Форма расписана по каждому договору отдельно.

В нее вносят дату выдачи, сумму кредита и лимит, остаток долга, а еще сколько человек уже погасил основного долга, вознаграждения и пени.

Цифровой канал и запасной диск

Сведения о продавцах в электронной торговле и о поступлениях с признаками предпринимательского дохода банки отправляют через цифровую систему Smart Data Finance Комитета государственных доходов.

Если система дает сбой, данные уходят по старинке, на компакт-диске с сопроводительным письмом. Для сведений о продавцах в интернете срок на время сбоя продлевается на 5 рабочих дней.

Неполадку подтверждают официально. Комитет госдоходов публикует пресс-релиз о сбое на своем сайте в тот же день.

Приказ согласован с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Бюро национальной статистики. Он вступит в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования.