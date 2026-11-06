Потасовка в фан-зоне едва не сорвала финал концерта Меладзе в Алматы

Концерт Валерия Меладзе в Алматы едва не завершился потасовкой среди зрительниц. За несколько минут до окончания выступления в фан-зоне началась перепалка и толкотня. Артист даже прервал исполнение песни и заявил, что концерт фактически испорчен. Выступление прошло в Almaty Arena 4 ноября.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул во время финальной песни, когда несколько женщин попытались пробиться к сцене с задних рядов. Они стали расталкивать зрительниц, которые заранее занимали места у ограждения. В результате началась словесная перепалка, переросшая в толкотню.

Серьёзной драки, по сообщениям очевидцев, удалось избежать. Заметив происходящее, Меладзе остановил выступление и обратился к публике:

Вот и весь концерт под откос, в принципе, концерт закончился.

Охрана вывела участниц конфликта из зала. После того как порядок восстановили, артист вернулся к микрофону и завершил выступление.