Потасовка в фан-зоне едва не сорвала финал концерта Меладзе в Алматы
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Концерт Валерия Меладзе в Алматы едва не завершился потасовкой среди зрительниц. За несколько минут до окончания выступления в фан-зоне началась перепалка и толкотня. Артист даже прервал исполнение песни и заявил, что концерт фактически испорчен. Выступление прошло в Almaty Arena 4 ноября.
По словам очевидцев, конфликт вспыхнул во время финальной песни, когда несколько женщин попытались пробиться к сцене с задних рядов. Они стали расталкивать зрительниц, которые заранее занимали места у ограждения. В результате началась словесная перепалка, переросшая в толкотню.
Серьёзной драки, по сообщениям очевидцев, удалось избежать. Заметив происходящее, Меладзе остановил выступление и обратился к публике:
Вот и весь концерт под откос, в принципе, концерт закончился.
Охрана вывела участниц конфликта из зала. После того как порядок восстановили, артист вернулся к микрофону и завершил выступление.
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