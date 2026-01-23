В конце прошлого года в Алматы был замечен Tesla Cybertruck с символикой МЧС Казахстана. На портале госзакупок появилась информация о приобретении данного электрокара, передаёт BAQ.KZ.

Как стало известно, департамент по чрезвычайным ситуациям города заказал Tesla Cybertruck у ТОО Zharyq.

Сумма договора составила 127 449 995.97 тенге.

Согласно документам, автомобиль будет использоваться для: доставки руководства и специалистов к месту происшествия, первичного осмотра ситуации, в том числе в труднодоступных районах, координации работы спасателей, пожарных и медиков, перевозки оборудования и грузов до 1000 кг, патрулирования и оперативного реагирования в сложных условиях.

В договоре отмечается, что Tesla Cybertruck обеспечивает высокую динамику и проходимость благодаря полному приводу, моментальному отклику электродвигателей и адаптивной подвеске. Безопасность персонала гарантируют прочный кузов из нержавеющего сплава и ударопрочные стекла.

Автомобиль должен быть не старше 2024 года выпуска, с пробегом не более 500 км и иметь полный привод.