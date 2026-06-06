Финансовый аналитик призвал сохранить пенсионные накопления для старости

Повышение порогов достаточности для использования пенсионных накоплений является оправданным решением, поскольку пенсионная система должна обеспечивать граждан доходом после завершения трудовой деятельности, а не служить источником средств для решения текущих финансовых вопросов. Такое мнение высказал финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

По словам эксперта, он последовательно выступал против массового изъятия пенсионных накоплений, поскольку изначальное предназначение этих средств заключается в обеспечении достойного уровня жизни человека в пожилом возрасте.

«Пенсионные деньги не являются накоплениями на ремонт, покупку жилья или другие текущие расходы. Это средства, которые должны обеспечивать финансовую стабильность человека после выхода на пенсию. Поэтому повышение порогов достаточности выглядит логичным и своевременным шагом», — отметил аналитик.

Рысмамбетов подчеркнул, что использование пенсионных накоплений сегодня неизбежно отражается на размере будущих пенсионных выплат. По его мнению, краткосрочный эффект от изъятия средств может в будущем привести к необходимости дополнительной поддержки пенсионеров за счет государственного бюджета.

Эксперт также обратил внимание на необходимость создания стимулов для легальной занятости и роста официальных доходов населения. По его словам, устойчивость пенсионной системы напрямую зависит от регулярности пенсионных взносов и уровня официальной заработной платы граждан.

«Главная задача заключается не в том, чтобы обсуждать новые способы изъятия средств из ЕНПФ, а в том, чтобы увеличивать количество людей с высокой официальной зарплатой и стабильными пенсионными отчислениями», — считает он.

Отдельно аналитик отметил влияние досрочного использования пенсионных накоплений на рынок недвижимости. По его мнению, значительная часть средств была направлена именно в жилищный сектор, что стало одним из факторов роста цен на жилье в последние годы.

По словам Рысмамбетова, изменение порогов достаточности соответствует текущим экономическим реалиям. Он напомнил, что на размер необходимых накоплений влияют такие факторы, как увеличение продолжительности жизни населения, рост минимальной пенсии и инфляционные процессы.

Эксперт также считает, что дальнейшее развитие пенсионной системы должно сопровождаться совершенствованием управления пенсионными активами и повышением эффективности их инвестирования.

«Пенсионные накопления должны работать на долгосрочное благополучие вкладчиков. Поэтому вопросы управления активами и эффективности их размещения сегодня становятся не менее важными, чем размер самих накоплений», — подчеркнул финансовый аналитик.

Ранее ЕНПФ объявил о пересмотре порогов достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений. Решение вызвало активное обсуждение среди представителей экспертного сообщества, которые по-разному оценивают влияние изменений на будущую устойчивость пенсионной системы.