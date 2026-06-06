В Кызылорде второй день продолжаются поиски пропавшей шестилетней девочки
Девочка вышла из дома в районе «Рисмаш», расположенном недалеко от берега реки Сырдарья в Кызылорде.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылординской области продолжаются поиски шестилетней Медины Муратбеккызы, которая пропала без вести. Поисковая операция длится уже вторые сутки.
Для розыска ребенка задействованы сотрудники правоохранительных органов и служб по чрезвычайным ситуациям. В поисках используются необходимые силы, техника и специальные средства.
По данным полиции, девочка исчезла 5 июня около 18:30. Она вышла из дома в районе «Рисмаш», расположенном недалеко от берега реки Сырдарья в Кызылорде, после чего ее местонахождение остается неизвестным.
На момент исчезновения на Медине была светло-зеленая футболка с изображением цветов, белые шорты и синяя обувь.
Правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия и просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом в полицию.
Самое читаемое
- Минобороны Казахстана засекретило стоимость истребительного эскорта для иностранных лидеров
- Путин прокомментировал конфликт между США и Ираном
- Эксперт объяснил, почему для первой АЭС Казахстана выбрали «бестселлер» Росатома
- В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины
- Завод по выпуску 500-тонных кранов запустят в СКО