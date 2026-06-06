В Кызылорде второй день продолжаются поиски пропавшей шестилетней девочки

В Кызылординской области продолжаются поиски шестилетней Медины Муратбеккызы, которая пропала без вести. Поисковая операция длится уже вторые сутки.

Для розыска ребенка задействованы сотрудники правоохранительных органов и служб по чрезвычайным ситуациям. В поисках используются необходимые силы, техника и специальные средства.

По данным полиции, девочка исчезла 5 июня около 18:30. Она вышла из дома в районе «Рисмаш», расположенном недалеко от берега реки Сырдарья в Кызылорде, после чего ее местонахождение остается неизвестным.

На момент исчезновения на Медине была светло-зеленая футболка с изображением цветов, белые шорты и синяя обувь.

Правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия и просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом в полицию.