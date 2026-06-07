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Подозреваемого в убийстве мужчины задержали по "горячим следам" в Алматы

Погибшего нашли в съемном помещении на территории одного из частных домов.

Сегодня 2026, 02:13
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 02:13
Сегодня 2026, 02:13
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Фото: Pixabay.com

В Алматы сотрудники полиции оперативно раскрыли убийство 32-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в Турксибском районе города.

По данным департамента полиции, погибшего нашли в съемном помещении на территории одного из частных домов. После получения сообщения правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили круг лиц, с которыми мужчина общался незадолго до трагедии.

В ходе расследования полицейские вышли на предполагаемого подозреваемого. По версии следствия, накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт.

Следствие считает, что в ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему смертельные травмы. После произошедшего он попытался скрыть следы преступления и избежать ответственности.

Подозреваемый был задержан в течение нескольких часов после обнаружения тела. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

 
 
 
 
 
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Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department) 分享的帖子

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