США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе несмотря на перемирие 

Несмотря на действующее перемирие, США и Иран в ночь на 6 июня вновь обменялись ударами в районе Персидского залива.

Как передает DW, по данным американского военного командования, были перехвачены шесть баллистических ракет, выпущенных Ираном в направлении Кувейта и Бахрейна. Еще одна ракета, как утверждается, не достигла цели. Кроме того, в районе Ормузский пролив американские силы отразили атаку четырех беспилотников.

После этого военные США нанесли удары по радиолокационным объектам на иранском острове Кешм и в населенном пункте Горук. В Вашингтоне заявили, что действия были предприняты в рамках самообороны и направлены на предотвращение новых атак.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции подтвердил удары по объектам противника в регионе, назвав их ответом на действия США.

Стороны также обменялись взаимными обвинениями. Американские военные опровергли сообщения Ирана о повреждении штаба ВМС США в Бахрейне. Независимого подтверждения заявлений обеих сторон пока нет.

Напряженность в регионе сохраняется с конца февраля, когда начался вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном. Хотя позднее было объявлено перемирие, стороны продолжают периодически обмениваться ударами на фоне сложных переговоров о возможном урегулировании конфликта.

Дополнительным фактором напряженности остается ситуация вокруг Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и газа. По оценкам американской стороны, военный потенциал Ирана значительно сократился, однако Тегеран по-прежнему сохраняет возможности для проведения атак. В то же время ряд американских СМИ со ссылкой на данные разведки сообщает, что значительная часть иранского ракетного арсенала и мобильных пусковых установок остается в строю.