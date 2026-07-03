127 несанкционированных свалок выявлено в ВКО
За ненадлежащее исполнение обязанностей к административной ответственности привлечены 7 должностных лиц.
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В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
По данным мониторинга АО «НК«Қазақстан Ғарыш Сапары», в текущем году в регионе выявлено 127 несанкционированных мест размещения отходов. На сегодня полностью ликвидированы два объекта, по остальным продолжаются работы местных исполнительных органов.
Наибольшее количество свалок зафиксировано в Уланском и Глубоковском районах, а также в городах Усть-Каменогорске и Алтае.
С начала года проведено восемь внеплановых проверок на полигонах твердых бытовых отходов. По итогам выявлены нарушения экологических требований, виновные лица привлечены к ответственности.
Отдельное внимание уделяется предотвращению новых несанкционированных свалок: контролируется вывоз строительных отходов, наличие договоров со специализированными организациями и соблюдение правил обращения с ТБО.
С начала года в области выявлено свыше 5 тысяч административных правонарушения, в том числе 4 332 - за нарушение правил благоустройства территорий (статья 505 КоАП РК) и 832 - за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2 КоАП РК).
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области призывают жителей соблюдать правила благоустройства, не оставлять мусор в неположенных местах и бережно относиться к окружающей среде. Чистота региона зависит от ответственности каждого.
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