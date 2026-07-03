127 несанкционированных свалок выявлено в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По данным мониторинга АО «НК«Қазақстан Ғарыш Сапары», в текущем году в регионе выявлено 127 несанкционированных мест размещения отходов. На сегодня полностью ликвидированы два объекта, по остальным продолжаются работы местных исполнительных органов.

Наибольшее количество свалок зафиксировано в Уланском и Глубоковском районах, а также в городах Усть-Каменогорске и Алтае.

С начала года проведено восемь внеплановых проверок на полигонах твердых бытовых отходов. По итогам выявлены нарушения экологических требований, виновные лица привлечены к ответственности.

Отдельное внимание уделяется предотвращению новых несанкционированных свалок: контролируется вывоз строительных отходов, наличие договоров со специализированными организациями и соблюдение правил обращения с ТБО.

С начала года в области выявлено свыше 5 тысяч административных правонарушения, в том числе 4 332 - за нарушение правил благоустройства территорий (статья 505 КоАП РК) и 832 - за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2 КоАП РК).

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области призывают жителей соблюдать правила благоустройства, не оставлять мусор в неположенных местах и бережно относиться к окружающей среде. Чистота региона зависит от ответственности каждого.