Казахстанца арестовали за удар супруги во время семейной ссоры

В Актау городской суд приговорил мужчину к 25 суткам ареста за бытовое насилие в отношении супруги.

Что произошло

Как установил суд, мужчина во время семейной ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он ударил супругу рукой по голове, причинив ей физическую боль.

Мужчина признал свою вину, однако это не освободило его от ответственности по закону.

Какое наказание назначили

Суд признал гражданина виновным по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса Казахстана. Ему назначили наказание в виде 25 суток ареста.

В надзорном органе подчеркнули, что бытовое насилие не является личным или семейным делом. За такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Граждан призвали соблюдать требования закона и разрешать конфликты исключительно правовыми способами.