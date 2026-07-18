13 302 пенсионера посетили центры активного долголетия в Алматы с начала года
В Центрах активного долголетия Алматы с начала года оказано около 333 тыс. услуг.
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В КГУ «Центр активного долголетия города Алматы» Управления занятости и социальных программ г. Алматы и в районных центрах активного долголения оказано около 333 тыс. услуг. Об этом сообщили в городском управлении занятости и социальных программ.
В 2022 году был создан КГУ «Центр активного долголетия города Алматы». В связи с востребованностью социальных услуг для лиц пенсионного возраста в Алматы с февраля 2024 года открылись 3 отделения городского Центра – два в Бостандыкском районе и одно в Медеуском. Их посещают около 500 человек в день.
С начала года в центр обратилось 13 302 пенсионера, которым оказано более 48,4 тыс. услуг.
Также при районных акиматах города Алматы работают 18 центров активного долголетия на базе НПО посредством государственного социального заказа. В районные центры с начала года обратились 8 834 человека. Им оказано свыше 284,7 тыс. услуг.
Основной целью центров является социализация людей пенсионного возраста в активную, культурную, творческую, спортивную и деловую жизнь для увеличения продолжительности их физического и ментального здоровья.
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