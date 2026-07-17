Погода резко изменится: Казахстан накроют ливни и экстремальная жара
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В ближайшие дни погода в Казахстане будет крайне контрастной. Пока одни регионы окажутся под влиянием дождей и гроз, на юге и востоке страны сохранится экстремальная жара до +48 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозу синоптиков, 18–20 июля на большей части республики ожидается неустойчивая погода, связанная с прохождением северо-западного циклона и атмосферных фронтов. В большинстве областей пройдут дожди с грозами.
Сильные осадки прогнозируются:
- 18 июля – местами в Костанайской области;
- 19–20 июля – в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях;
- 20 июля днем – в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
В этих регионах также возможны град, шквалистый ветер и усиление ветра. На юге страны местами ожидаются пыльные бури.
Лишь на юге, юго-востоке и 18 июля в центральных регионах сохранится преимущественно солнечная погода без осадков.
С приходом дождей температура воздуха на северо-западе и севере страны понизится. Днем здесь ожидается от +21 до +29 градусов.
В то же время восток, центр, юг и юго-запад Казахстана продолжат находиться под влиянием горячих воздушных масс из Средней Азии. Дневная температура составит:
- на востоке и большей части центральных областей – +35…+39 градусов;
- на юге центральных и восточных регионов – до +42 градусов;
- на юго-западе – до +44 градусов;
- на юге и юго-востоке страны – от +45 до +48 градусов.
Синоптики рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности как во время гроз и сильного ветра, так и в условиях аномальной жары.
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