Погода резко изменится: Казахстан накроют ливни и экстремальная жара

В ближайшие дни погода в Казахстане будет крайне контрастной. Пока одни регионы окажутся под влиянием дождей и гроз, на юге и востоке страны сохранится экстремальная жара до +48 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, 18–20 июля на большей части республики ожидается неустойчивая погода, связанная с прохождением северо-западного циклона и атмосферных фронтов. В большинстве областей пройдут дожди с грозами.

Сильные осадки прогнозируются:

18 июля – местами в Костанайской области ;

– местами в ; 19–20 июля – в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ;

– в ; 20 июля днем – в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

В этих регионах также возможны град, шквалистый ветер и усиление ветра. На юге страны местами ожидаются пыльные бури.

Лишь на юге, юго-востоке и 18 июля в центральных регионах сохранится преимущественно солнечная погода без осадков.

С приходом дождей температура воздуха на северо-западе и севере страны понизится. Днем здесь ожидается от +21 до +29 градусов.

В то же время восток, центр, юг и юго-запад Казахстана продолжат находиться под влиянием горячих воздушных масс из Средней Азии. Дневная температура составит:

на востоке и большей части центральных областей – +35…+39 градусов;

на юге центральных и восточных регионов – до +42 градусов;

на юго-западе – до +44 градусов;

на юге и юго-востоке страны – от +45 до +48 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности как во время гроз и сильного ветра, так и в условиях аномальной жары.