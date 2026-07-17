Под Алматы открыли гигантский хаб для маркетплейсов

В Алматинской области запустили первую очередь производственно-логистического комплекса Mercury Logistics Solutions. После завершения всех этапов реализации проекта здесь планируется создать 1200 постоянных рабочих мест, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Торжественная церемония открытия состоялась в селе Кокозек Карасайского района. На первом этапе в эксплуатацию введены инженерные и логистические объекты общей площадью 44 тысячи квадратных метров, благодаря чему уже создано 135 постоянных рабочих мест.

Логистический центр класса «А» будет оказывать полный спектр услуг по приему, хранению, обработке, сортировке и транспортировке грузов.

В открытии объекта принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев. По его словам, реализация подобных проектов способствует привлечению инвестиций, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики региона.

«Комплекс окажет положительное влияние на занятость населения, развитие малого и среднего бизнеса, расширение налоговой базы и рост экономики области. Кроме того, открытие подобных объектов способствует стабилизации цен на внутреннем рынке, поскольку товары здесь не только хранятся и перевозятся, но и проходят обработку и сортировку», – отметил глава региона.

Генеральный директор Mercury Logistics Solutions Нурмат Суеркулов сообщил, что комплекс включает четыре блока, два из которых являются мультитемпературными складами площадью более 6 тысяч квадратных метров каждый. Они позволяют хранить продукцию при температуре от –22 до +0,5 градуса, а общая вместимость составляет 45 тысяч паллет. Все процессы автоматизированы с использованием современных систем управления складом и логистикой.

«Сегодня мы запустили часть нашей логистической экосистемы. Если говорить простыми словами, мы доставляем товары из любой точки мира непосредственно потребителям. Здесь будут оказываться услуги по международным перевозкам, оформлению документов, маркировке продукции, распределению крупных партий товаров по заказам, а также доставке продукции на маркетплейсы, клиентам сегмента B2B и другим заказчикам. Таким образом, мы берем на себя весь цикл логистической цепочки», – сказал он.

Проект реализуется в четыре этапа. Уже началось строительство второй очереди комплекса. В дальнейшем аналогичные современные логистические центры планируется открыть также в Алматы, Астане и Шымкенте. Финальный этап предусматривает строительство железнодорожной ветки и контейнерного терминала, после чего на территории площадью 50 гектаров будет сформирован крупный производственно-логистический хаб международного уровня.

Общий объем инвестиций в проект составляет 70 млрд тенге, а полностью завершить строительство планируется к 2030 году.

По данным акимата Алматинской области, за последние три года количество складов класса «А» в регионе увеличилось в 44 раза. До конца текущего года в Илийском и Карасайском районах планируется ввести в эксплуатацию еще три аналогичных логистических комплекса, что позволит значительно укрепить транспортно-логистический потенциал региона и Казахстана в целом.