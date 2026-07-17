В Актюбинской области достроят дорогу к Волчьему водопаду: названы сроки

В Каргалинском районе Актюбинской области продолжается строительство автомобильной дороги к одной из самых популярных природных достопримечательностей региона – Волчьему водопаду, передает BAQ.KZ.

Ход реализации проекта ознакомился аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Новая дорога протяженностью 4,7 километра должна сделать туристическую зону более доступной для жителей и гостей региона. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге. По данным областного акимата, подрядная организация ТОО «ПК «Шымкентдорстрой» выполнила около 40% работ. Завершить строительство планируется уже в августе.

Во время рабочей поездки глава региона также посетил крестьянское хозяйство «Байкула», которое с 2017 года развивает экотуризм на территории у Волчьего водопада.

Руководитель хозяйства Максат Искаков сообщил, что после завершения строительства дороги ожидается значительное увеличение туристического потока. В ближайших планах – строительство новых гостевых домиков и кафе.

Кроме того, на территории зоны отдыха развивается рыбоводство. В местном водоеме уже установлены садки для выращивания карпа и форели, что станет дополнительной туристической услугой.

Сегодня инфраструктура зоны отдыха включает четыре деревянных домика, два глэмпинга, 15 тапчанов, два катамарана и две лодки. Продолжается строительство еще двух домов и бани.

Асхат Шахаров отметил, что подобные проекты способствуют развитию внутреннего туризма, создают новые рабочие места и помогают раскрыть туристический потенциал сельских территорий.