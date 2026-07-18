Более 700 км новых железных дорог строят в Казахстане

В Министерстве транспорта Казахстана прошло рабочее совещание с участием представителей АО «НК «Қазақстан темір жолы», на котором рассмотрели ход строительства железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз. Общая протяженность трех проектов превышает 730 километров.

Одним из ключевых проектов является строительство железной дороги Дарбаза – Мактаарал протяженностью 127,6 км. На объекте продолжаются работы по отсыпке земляного полотна, укладке рельсошпальной решетки, строительству мостов, путепроводов и других инженерных сооружений. В реализации проекта задействованы более 1,4 тыс. специалистов и 1 045 единиц техники.

После ввода линии в эксплуатацию будет создан дополнительный международный транспортный коридор с Узбекистаном, что позволит перераспределить грузопотоки с перегруженного участка Сарыагаш – Ташкент, увеличить пропускную способность железнодорожной сети и расширить транзитные перевозки в страны Центральной Азии.

На совещании также сообщили, что в 2026 году планируется завершить строительство железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар протяженностью более 300 км. Земляные работы на объекте выполнены на 93%, укладка рельсошпальной решетки — на 51%. На строительстве задействованы около 2 тыс. человек и 698 единиц техники.

Кроме того, продолжается строительство линии Бахты – Аягоз протяженностью 303 км. К настоящему времени выполнено свыше 20 млн кубометров земляных работ, что составляет 52% от проектного объема. Завершить формирование земляного полотна планируется в октябре текущего года. На объекте работают 1 379 специалистов и 884 единицы техники.

После завершения строительства линия Бахты – Аягоз обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем, что позволит увеличить пропускную способность транспортного коридора до 25 млн тонн грузов в год.

По итогам совещания председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов поручил обеспечить соблюдение графиков строительства, ускорить темпы работ и уделить особое внимание безопасности и качеству строительно-монтажных работ.