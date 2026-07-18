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  • 25 миллионов исчезли со счетов: в Косшы расследуют крупное хищение

25 миллионов исчезли со счетов: в Косшы расследуют крупное хищение

18 Июля 2026, 00:39
АВТОР
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Pexels/Bia Limova 18 Июля 2026, 00:39
18 Июля 2026, 00:39
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Фото: Pexels/Bia Limova

В городе Косшы Акмолинской области полиция расследует дело о хищении денежных средств в особо крупном размере с одного из местных предприятий. По предварительным данным, ущерб составил около 25 млн тенге. По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год деньги ТОО могли быть похищены путем растраты с последующим перечислением на счета сторонней организации.

В рамках досудебного расследования следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Назначены судебные экспертизы, изучаются финансовая документация предприятия и движение денежных средств. В полиции сообщили, что по делу уже установлены лица, чья возможная причастность к преступлению проверяется в ходе расследования.

Досудебное расследование продолжается.

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