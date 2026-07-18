25 миллионов исчезли со счетов: в Косшы расследуют крупное хищение

В городе Косшы Акмолинской области полиция расследует дело о хищении денежных средств в особо крупном размере с одного из местных предприятий. По предварительным данным, ущерб составил около 25 млн тенге. По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год деньги ТОО могли быть похищены путем растраты с последующим перечислением на счета сторонней организации.

В рамках досудебного расследования следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Назначены судебные экспертизы, изучаются финансовая документация предприятия и движение денежных средств. В полиции сообщили, что по делу уже установлены лица, чья возможная причастность к преступлению проверяется в ходе расследования.

Досудебное расследование продолжается.