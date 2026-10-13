13 человек и аккаунты Kaspi: в Бишкеке выявили схему, связанную с Казахстаном

В Бишкеке выявили схему привлечения граждан к оформлению банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане с последующей передачей доступа третьим лицам за денежное вознаграждение, сообщает 24.kg

По данным ГУВД столицы Кыргызстана, сотрудники отдела «К» Управления уголовного розыска установили и доставили в следственную службу 13 человек. Среди них — восемь предполагаемых дропперов, два организатора-вербовщика, водитель такси и два предполагаемых заказчика банковских аккаунтов.

За оформление и передачу аккаунтов гражданам выплачивали по 10 тыс. сомов (более 50 тыс. теңге). Организаторы, в свою очередь, получали вознаграждение от заказчиков.

По версии правоохранительных органов, банковские аккаунты могли использоваться для отмывания преступных доходов, проведения незаконных P2P-операций и реализации других противоправных схем.

В настоящее время сотрудники ГУВД устанавливают всех возможных участников схемы и выясняют обстоятельства произошедшего.