13 человек осудили за хищение более 1,5 млрд тенге у Qarmet

В Казахстане вынесли приговор 13 участникам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении средств АО «Qarmet». Ущерб предприятию превысил 1,5 млрд тенге, сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Приговор вынес Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 10 августа. По данным прокуратуры, преступная схема действовала почти три года – с января 2021-го по декабрь 2023 года.

Как установил суд, участники группы поставляли на предприятие железнодорожные вагоны под видом качественного металлолома. Однако в них содержалось значительное количество шлака, песка, щебня, земли и других неметаллических примесей.

Роли между участниками схемы были распределены заранее. Одни обеспечивали беспрепятственный пропуск вагонов на территорию предприятия и их ускоренную разгрузку. Другие помогали искусственно занижать показатели засоренности металлолома.

В результате Qarmet был причинен ущерб на 1 млрд 503 млн 954 тыс. тенге.

Уголовным наказанием дело не ограничилось. По позиции гособвинения суд постановил конфисковать имущество, приобретенное на преступные доходы. В доход государства обращены транспортные средства, недвижимость и деньги на банковских счетах осужденных. Их общая стоимость составляет около 1 млрд тенге.

Кроме того, суд удовлетворил иск Qarmet. С осужденных солидарно взыскали 803 млн 954 тыс. 694 тенге в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.