В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Мексике погибли по меньшей мере 13 человек, еще 98 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.

В поезде находились 250 пассажиров.

Авария произошла в воскресенье в районе Асунсьон-Ихтальтепек в штате Оахака на основном участке железнодорожной линии, соединяющей Веракрус и Салина-Крус.

В заявлении ВМС Мексики уточняется, что 36 пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили травмы легкой степени. К месту происшествия направлены сотни военнослужащих флота и спасательная техника.

Генеральный прокурор Мексики Эрнестина Годой сообщила в социальной сети X, что будет начато расследование для установления причин схода поезда с рельсов.

К произошедшему также обратилась президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она написала в X, что поручила секретарю ВМС и заместителю министра внутренних дел по правам человека выехать на место аварии и лично оказать поддержку семьям пострадавших.

Интерокеанский поезд, находящийся под управлением Военно-морских сил Мексики, соединяет побережья Тихого океана и Мексиканского залива. Основная линия была введена в эксплуатацию в 2023 году в рамках программы бывшего президента Андрес Мануэль Лопес Обрадор, направленной на развитие экономики южных регионов страны и создание альтернативного маршрута для грузовых перевозок в обход Панамского канала.