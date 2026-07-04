13 человек, включая семерых детей, эвакуировали с Бухтарминского водохранилища

Спасатели эвакуировали 13 отдыхающих, оказавшихся заблокированными на противоположном берегу Бухтарминского водохранилища из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Инцидент произошел в районе Алтай. По данным ведомства, группа отдыхающих переправилась на противоположный берег на плавательных средствах, однако из-за сильного ветра и высоких волн не смогла самостоятельно вернуться обратно.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники службы спасения. В ходе спасательной операции на берег были благополучно доставлены 13 человек, в том числе семеро детей.

В МЧС отметили, что медицинская помощь никому из эвакуированных не понадобилась.

Спасатели призвали граждан перед выходом на воду обязательно знакомиться с прогнозом погоды и учитывать штормовые предупреждения. При усилении ветра и волнения на водоемах в ведомстве рекомендуют отказаться от выхода на плавательных средствах и как можно скорее возвращаться к берегу.