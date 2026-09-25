Новый порядок для безработных: в Минтруда раскрыли детали

С 1 октября 2026 года в Казахстане изменится порядок регистрации безработных. В рамках пилотного проекта карьерным центрам дадут 13 дней на то, чтобы помочь обратившемуся человеку найти подходящую работу до присвоения ему официального статуса безработного. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали корреспонденту BAQ.KZ, зачем увеличивают этот срок и как будет работать новый механизм.

Почему срок увеличивают до 13 дней

В Минтруда объяснили, что действующего периода недостаточно для полноценной работы с человеком, который обратился за помощью в поиске работы.

Специалисту карьерного центра необходимо изучить профессиональный опыт и навыки соискателя, провести профилирование, определить его потребности и пожелания, подобрать подходящие вакансии, связаться с работодателями и при необходимости организовать собеседования.

«13 дней – это время, необходимое для качественного карьерного сопровождения для обеспечения трудоустройства. Обращение в карьерный центр перестает быть формальной процедурой регистрации и становится полноценным карьерным маршрутом, конечной целью которого является трудоустройство», – сообщили в министерстве.

Таким образом, в течение этого периода основной задачей карьерного центра станет не присвоение человеку статуса безработного, а попытка найти для него подходящую работу.

Если за 13 дней трудоустроить гражданина не удастся, его зарегистрируют в качестве безработного.

Что будут делать в течение 13 дней

Работа начнется с профилирования соискателя. Специалист карьерного центра изучит его образование, квалификацию, профессиональный опыт и навыки, а также пожелания к условиям труда и заработной плате.

На основании этой информации человеку будут предлагать подходящие вакансии и организовывать взаимодействие с потенциальными работодателями.

При необходимости соискателю смогут предложить и другие меры содействия занятости – профессиональное обучение, субсидируемое рабочее место, поддержку предпринимательской инициативы или добровольное переселение.

При этом фиксированного количества вакансий, которые карьерный центр обязан предложить человеку за 13 дней, не устанавливается.

«Конкретное количество предлагаемых вакансий зависит от ситуации на рынке труда в регионе и профиля соискателя. Главное – не формальное количество предложений, а реальная помощь в трудоустройстве. Гражданин должен активно участвовать в поиске и рассматривать предлагаемые варианты», – отметили в Минтруда.

Зачем менять действующий порядок

Как пояснили в ведомстве, для эффективного трудоустройства недостаточно просто зарегистрировать человека в качестве безработного.

Карьерному центру необходимо провести профилирование, разработать индивидуальный план содействия занятости, подобрать вакансии, связаться с работодателями, организовать собеседования и сопровождать соискателя в процессе поиска работы.

Дополнительное время, по расчетам ведомства, должно позволить провести весь этот комплекс мероприятий еще до присвоения человеку статуса безработного.

«Увеличение срока регистрации в качестве безработного до двух недель позволит карьерным центрам реализовать полный комплекс мер содействия занятости в период пребывания гражданина в статусе лица, ищущего работу, повысить эффективность трудоустройства, сократить число необоснованно зарегистрированных безработных и обеспечить приоритет трудоустройства граждан до приобретения ими статуса безработного», – сообщили в министерстве.

Таким образом, в Минтруда рассчитывают не только повысить эффективность трудоустройства, но и сократить число случаев, когда человек получает статус безработного без прохождения полноценной работы по поиску подходящей занятости.

Пилот запустят по всему Казахстану

Новый механизм начнет действовать с 1 октября во всех регионах страны. Пилотный проект продлится до конца 2026 года.

Как пояснили в Минтруда, этот период необходим для апробации нового подхода перед его дальнейшим применением на системной основе.

В Казахстане зарегистрированы около 365 тысяч безработных

По данным информационных систем Министерства труда, на 22 сентября 2026 года в карьерных центрах в качестве безработных были зарегистрированы около 365 тыс. человек.

За восемь месяцев 2026 года социальную выплату на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования получили более 314 тыс. человек.

Средний размер ежемесячной выплаты составил 102 897 тенге.

Контроль за социальными выплатами

Вопрос об обоснованности назначения социальных выплат ранее уже оказывался в центре внимания на фоне расследований, связанных с их незаконным получением.

В 2024–2025 годах Агентство по финансовому мониторингу расследовало десять уголовных дел, связанных с незаконным получением социальных выплат по беременности и родам. По данным АФМ, организаторы схем фиктивно трудоустраивали беременных женщин, в том числе в специально созданные ИП, после чего оформляли социальные и пенсионные отчисления. В результате 385 женщин получили выплаты на общую сумму около 1 млрд тенге. По этим делам к ответственности привлекли 15 организаторов.

Отдельный общественный резонанс ранее вызвал курс бывшего депутата Мажилиса Даулета Мукаева «Декретке миллионмен», посвященный вопросам получения выплат при выходе в декрет.

На фоне расследований незаконного получения декретных выплат вокруг курса возникла дискуссия. Сам Мукаев отвергал связь с мошенническими схемами. Он заявлял, что на занятиях разъяснял информацию, доступную на eGov, и предупреждал слушателей о недопустимости создания фиктивных ИП и обхода законодательства.

При этом эти случаи не связаны напрямую с нынешним пилотным проектом по регистрации безработных. В Минтруда необходимость изменения порядка объясняют тем, что карьерным центрам требуется больше времени для полноценного поиска работы и сопровождения соискателей.

Пилотный проект должен изменить сам подход к работе карьерных центров: вместо преимущественно регистрационной процедуры акцент планируется сделать на сопровождении соискателя и попытке трудоустроить его до получения официального статуса безработного.