Установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии

Расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается, сообщает Генеральная прокуратура.

Как сообщили в рамках расследования, следователи осмотрели место происшествия, допросили более 30 военнослужащих, а также изъяли необходимую документацию и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.

В ходе следствия установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе.

По данным следствия, они могли не обеспечить необходимый контроль и не принять меры для безопасности личного состава с учетом метеорологических условий. Кроме того, проверяется надлежащая организация спасательных работ.

Следствие даст правовую оценку действиям всех подозреваемых и примет соответствующие процессуальные решения.

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил в Мангистауской области. При выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих.

По последним данным, 12 военнослужащих погибли, троих удалось спасти. Поиски еще двух продолжаются.

В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.