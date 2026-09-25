Установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии
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Расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается, сообщает Генеральная прокуратура.
Как сообщили в рамках расследования, следователи осмотрели место происшествия, допросили более 30 военнослужащих, а также изъяли необходимую документацию и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.
В ходе следствия установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе.
По данным следствия, они могли не обеспечить необходимый контроль и не принять меры для безопасности личного состава с учетом метеорологических условий. Кроме того, проверяется надлежащая организация спасательных работ.
Следствие даст правовую оценку действиям всех подозреваемых и примет соответствующие процессуальные решения.
Что произошло
Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил в Мангистауской области. При выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих.
По последним данным, 12 военнослужащих погибли, троих удалось спасти. Поиски еще двух продолжаются.
В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.
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