13-летний школьник терроризировал Астану фейковыми минированиями
В столице правоохранительные органы расследуют серию заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одном из общеобразовательных учреждений. Информация о якобы заложенных взрывных устройствах поступала на экстренный канал "102", что вызвало проведение проверочных и оперативных мероприятий, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки угрозы не подтвердились. Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы, начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Следствием установлено, что к совершению правонарушений причастен 13-летний учащийся школы. По данным полиции, подросток действовал под влиянием интернет-контента и вступил через социальные сети и мессенджеры в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений.
Как пояснил сам несовершеннолетний, денежных средств или иной выгоды он не получал; мотивом стало желание сорвать учебный процесс. В ходе обыска по месту жительства изъяты мобильные устройства и значительное количество SIM-карт. В отношении школьника применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Правоохранительные органы подчеркивают, что ложные сообщения о террористических угрозах создают реальную опасность для общества, отвлекают экстренные службы и влекут за собой серьёзные правовые последствия, независимо от возраста и мотивов. Расследование продолжается, по завершении будет дана правовая оценка действиям подростка.
