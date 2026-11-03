13-летняя казахстанка Амина Есей покоряет конный спорт и готовится к новому чемпионату
Юная спортсменка, уже добившаяся успеха на европейских соревнованиях, готовится выступить на национальном первенстве в Астане.
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Совмещать школьную учёбу и большой спорт непросто, однако 13-летняя казахстанская наездница Амина Есей справляется с плотным графиком и продолжает добиваться высоких результатов. После победы на соревнованиях в Нидерландах спортсменка готовится к следующему испытанию — чемпионату Казахстана среди юношей и юниоров.
День Амины начинается рано утром со школы. После дополнительных занятий с учителями она отправляется в конный клуб. Из-за насыщенного расписания часть домашних заданий девочке приходится выполнять по дороге на тренировки, а оставшуюся работу — вечером за компьютером. Выходные она также проводит в клубе: занимается подготовкой лошадей и самостоятельно ухаживает за ними.
Своим выбором в пользу конкура юная спортсменка объясняет любовь к адреналину. По её словам, в этом виде спорта важны не только физическая подготовка, но и самообладание, чувство равновесия и умение взаимодействовать с лошадью.
Сейчас в команде Амины пять лошадей. Особые надежды она связывает с конём по кличке Тьесто. Вместе с ним наездница мечтает в будущем завоевать олимпийское золото.
Ближайший старт спортсменки состоится 7–8 ноября в Астане. Амина выступит на чемпионате Казахстана среди юношей и юниоров, который примет конно-спортивный комплекс «Арғымақ».
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