13-летняя казахстанка Амина Есей покоряет конный спорт и готовится к новому чемпионату

Совмещать школьную учёбу и большой спорт непросто, однако 13-летняя казахстанская наездница Амина Есей справляется с плотным графиком и продолжает добиваться высоких результатов. После победы на соревнованиях в Нидерландах спортсменка готовится к следующему испытанию — чемпионату Казахстана среди юношей и юниоров.

День Амины начинается рано утром со школы. После дополнительных занятий с учителями она отправляется в конный клуб. Из-за насыщенного расписания часть домашних заданий девочке приходится выполнять по дороге на тренировки, а оставшуюся работу — вечером за компьютером. Выходные она также проводит в клубе: занимается подготовкой лошадей и самостоятельно ухаживает за ними.

Своим выбором в пользу конкура юная спортсменка объясняет любовь к адреналину. По её словам, в этом виде спорта важны не только физическая подготовка, но и самообладание, чувство равновесия и умение взаимодействовать с лошадью.

Сейчас в команде Амины пять лошадей. Особые надежды она связывает с конём по кличке Тьесто. Вместе с ним наездница мечтает в будущем завоевать олимпийское золото.

Ближайший старт спортсменки состоится 7–8 ноября в Астане. Амина выступит на чемпионате Казахстана среди юношей и юниоров, который примет конно-спортивный комплекс «Арғымақ».