13-летнюю девочку изнасиловали в Актюбинской области
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сегодня 2026, 20:05
13-летняя девочка подверглась изнасилованию в Хромтауском районе Актюбинской области. В надругательстве подозревают 25-летнего мужчину, передает BAQ.KZ.
В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворён в изолятор временного содержания.
«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор и анализ доказательств. Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметили в полиции.
Иная информация в интересах следствия, а также в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, разглашению не подлежит.
