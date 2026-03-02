13-летнюю девочку изнасиловали в Актюбинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело.

13-летняя девочка подверглась изнасилованию в Хромтауском районе Актюбинской области. В надругательстве подозревают 25-летнего мужчину, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворён в изолятор временного содержания.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор и анализ доказательств. Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметили в полиции.

Иная информация в интересах следствия, а также в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, разглашению не подлежит.

