1,3 млрд тенге из средств возвращенных активов выделены на ремонт больницы в СКО
В настоящее время ведутся работы по модернизации технической базы и инженерных сетей.
В рамках поручений Президента по развитию социальной инфраструктуры Правительством ведется работа по модернизации медицинской инфраструктуры, в том числе за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. На завершение капитального ремонта Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы Северо-Казахстанской области из Специального государственного фонда выделено 1,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
Будут предусмотрены специализированные помещения под аппарат МРТ и современная клинико-диагностическая лаборатория для проведение исследований непосредственно в районном центре.
Параллельно осуществляется обустройство приемного покоя по международной триаж-системе. Согласно проекту, будут размещены реанимационные койки с беспрепятственным доступом персонала для оперативного мониторинга. Это обеспечит оперативность медицинского вмешательства и высокое качество медуслуг.
В целом в результате реализации проекта медучреждение будет соответствовать современным стандартам оказания экстренной и плановой помощи.
Согласно данным Министерства финансов РК, из Специального государственного фонда выделено 482 млрд тенге на реализацию свыше 400 социальных и коммунальных объектов, среди которых 183 медицинских учреждения. Ряд проектов охвачены программой "Модернизация сельского здравоохранения". Так, ведется строительство и обновление объектов первичной медико-санитарной помощи, многопрофильных больниц, специализированных медицинских центров, инфраструктуры экстренной медицинской помощи и др.
