Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая

Штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана на 26 мая. В отдельных областях синоптики прогнозируют дожди с грозами, шквал, порывистый ветер и заморозки до 2 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем кратковременный дождь и гроза. На западе, севере и юге ожидается шквал. Ветер южный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал, ветер южный с порывами 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. На северо-западе ожидается высокая пожарная опасность, в центре, на юге и западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь и гроза.

В Павлодарской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. Ветер западный, днем на западе порывы 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь и гроза.

В Карагандинской области днем на севере ожидаются небольшой дождь и гроза, на востоке — дождь и гроза. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается юго-восточный ветер, днем на севере порывы до 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман. На севере и востоке прогнозируются заморозки до 2 градусов. На юге ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на юге ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге порывы 15-20 м/с. На северо-западе и в центре ожидается высокая пожарная опасность, на юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в предгорных и горных районах ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем в предгорных и горных районах порывы до 18 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау во второй половине дня ожидаются небольшой дождь и гроза, ветер юго-восточный с порывами до 18 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах, днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. В горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный на севере, западе и в горных районах 15-20 м/с. На севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Актюбинской области во второй половине дня на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере и в центре порывы до 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. На западе, севере и юге прогнозируется пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря, ветер с порывами 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и юге — дождь и гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь и гроза, ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.