Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на чемпионате Азии

Во второй соревновательный день завершились соревнования среди "классиков", а также стартовал розыгрыш наград у женщин.

Сборная Казахстана 24 мая отметилась шестью медалями. Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. Алина Ертостик (до 76 кг) и Ерасыл Женис (до 87 кг) стали серебряными призерами ЧА.

Бронзовые награды стране принесли Лаура Ганикызы (до 50 кг), Виктория Хусаинова (до 59 кг) и Диас Нураков (до 63 кг).

Добавим, что ранее в греко-римской борьбе Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг) завоевали золотые медали. Ибрахим Нурмухаммед (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала. А Кирилл Минько (до 82 кг) финишировал третьим.