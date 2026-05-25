Иран и Оман обсудили свободу судоходства в Ормузском проливе

Представители Омана и Ирана провели переговоры, в ходе которых обсудили принципы обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.

"После встречи главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди и замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади состоялось расширенное заседание оманской и иранской делегаций для обсуждения набора принципов, регулирующих свободу судоходства через Ормузский пролив в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.

Стороны обменялись мнениями о необходимости обеспечения безопасности движения судов, торговли и цепочек поставок.

Отмечается, что перед этим аль-Бусаиди принял Гарибабади, который передал ему устное послание от министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Послание касалось "проходящих при посредничестве Пакистана ирано-американских переговоров", а также "стремления двух стран возобновить свободу судоходства через Ормузский пролив безопасным и устойчивым образом".