Неизвестные дроны заметили у пограничного пункта «Сырым» в ЗКО

В Западно-Казахстанской области очевидцы сообщили о неизвестных беспилотниках, которые уже вторую ночь подряд якобы кружат над пограничным пунктом «Сырым». Информация активно распространяется в социальных сетях и мессенджерах.

Как пишет Uralsk_week_media, по словам местных жителей, в небе заметили около десяти дронов. Очевидцы утверждают, что аппараты двигались со стороны Самарской области России и пролетали над пунктом пропуска, а также над территорией пограничной заставы.

«Летят со стороны Самарской области. Штук 10. Они летали над пунктом пропуска и над заставой. И такое мы видим не первый день. Наши пограничники даже не в курсе, кто и зачем», — рассказал один из очевидцев.

На фоне распространяющихся сообщений официальный комментарий опубликовало Министерство обороны Казахстана. В ведомстве заявили, что нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

«По факту распространяемой в социальных сетях информации о якобы неизвестных воздушных объектах, замеченных в небе над территорией Западно-Казахстанской области, сообщаем следующее. Нарушений воздушного пространства Республики Казахстан не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны призвали граждан сохранять спокойствие, не распространять недостоверную информацию и ориентироваться только на официальные источники.

На данный момент официально не подтверждено, что замеченные объекты действительно являлись беспилотниками. Также неизвестно, могли ли они находиться в приграничной зоне, не нарушая воздушное пространство Казахстана. Обстоятельства произошедшего продолжают обсуждаться в социальных сетях.