Женщина погибла после падения с девятого этажа в Актау

9 Августа 2026, 14:15
АВТОР
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Lada.kz 9 Августа 2026, 14:15
9 Августа 2026, 14:15
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Фото: Lada.kz

В Актау женщина погибла после падения с высоты девятого этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла в доме №10 в 4-м микрорайоне города.

Как отмечают региональные СМИ, по факту произошедшего полиция начала расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и причины произошедшего.

Иные подробности пока не сообщаются.

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