Женщина погибла после падения с девятого этажа в Актау

В Актау женщина погибла после падения с высоты девятого этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла в доме №10 в 4-м микрорайоне города.

Как отмечают региональные СМИ, по факту произошедшего полиция начала расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и причины произошедшего.

Иные подробности пока не сообщаются.