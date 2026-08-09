Женщина погибла после падения с девятого этажа в Актау
9 Августа 2026, 14:15
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9 Августа 2026, 14:159 Августа 2026, 14:15
1155Фото: Lada.kz
В Актау женщина погибла после падения с высоты девятого этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла в доме №10 в 4-м микрорайоне города.
Как отмечают региональные СМИ, по факту произошедшего полиция начала расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и причины произошедшего.
Иные подробности пока не сообщаются.
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